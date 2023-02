Adani: “Inter più forte ma il Porto vive per queste partite anche se mancherà…”

"Il Porto vive per queste partite, non lo sottovaluterei nemmeno per scherzo. Lascerei da parte il pronostico, è una partita difficilissima. Non ci sarà Otavio che è un giocatore importantissimo ma il Porto ha attitudine europea, la predisposizione del Porto è per queste partite. L'anno lo fanno per queste partite, sono fatti per queste partite, non si spaventano, si esaltano. Hanno una grande atmosfera, con dignità, con gioco, era partita malissimo nel girone ma ha vinto le ultime 4 con l'Atletico Madrid che è arrivato quarto. L'Inter è più forte"