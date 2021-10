Adani duro: “Inter-Juve peggior spot della Serie A. Dumfries non allaccia le scarpe ad Hakimi”

Molto dura l'analisi di Lele Adani sul derby d'Italia tra Inter e Juventus. L'ex difensore nerazzurro ha commentato così la gara di San Siro

Marco Macca

PEGGIOR SPOT - "Quanti Paesi hanno visto il derby d'Italia? 180? Hanno visto il più brutto spettacolo e spot del calcio italiano. Le due squadre non hanno cercato il protagonismo: non c'è stata passione, non c'è stato coraggio. Non c'è stato nulla che fa diventare grandi i calciatori. La gente nell'analisi non è realista, ma ieri con un San Siro che chiamava calcio non si offre uno spettacolo così. Una è la squadra che lo ha scudetto sul petto, l'altra è quella che ha vinto 9 scudetti consecutivi. La Juventus è l'unica squadra che può andare avanti in Coppa dei Campioni. Che spettacolo è quello di ieri sera?".

NIENTE DA RIDERE - "In questo Paese c'è paura a parlare di calcio. Ieri ridevano tutti a fine partita, ma non capiscono che le persone guardano. Cosa ridete? Pensi di competere con uno spettacolo così? Non c'è niente da ridere. Come possiamo dire che l'Inter ha fatto una gran partita? Nell'ultima mezz'ora non avrà subito, ma se vivi nella tua area di rigore può succedere quello che è successo a Dumfries".

DUMFRIES - "Dumfries? Non allaccerà mai la scarpa del piede sinistro di Hakimi e non potrà fare la pedicure a Cancelo. Parlo di loro perché erano dell'Inter. Non arriverà mai a quel livello".

