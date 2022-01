Adani sull’Inter: “Poco da dire quando vinci e meriti. Ma c’è una cosa inedita che mi piace”

Intervenuto alla BoboTV in diretta su Twitch, Lele Adani ha parlato così dell'Inter dopo il match vinto con la Lazio

"Quando vinci tutte le partite e le meriti, c'è poco da dire. C'è una cosa nuova nell'interpretazione che mi piace tanto: quando Bastoni scambia con Perisic, gioca da centrale facendo tutto quello che fa un centrale e tutto quello che fa un terzino. E lo fa con un quinto, cioè Perisic. Insieme fanno l'1-2 partendo da dietro. E non lo fa nessuno, non l'ho mai quasi visto neanche da Guardiola. E' un'intesa arrivata nel tempo, complimenti ai due ma anche a Inzaghi. Bastoni ha intraprendenza e personalità, ma scambia bene, sullo sviluppo del gioco ha dato tanto in più".