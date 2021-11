Adani: “L’Inter me l’aspetto migliore con le sue pari grado. Con la Juve…”

Ospite della BoboTV in diretta su Twitch, Lele Adani è tornato sulla gara che l'Inter ha pareggiato contro la Juve

Ospite della BoboTV in diretta su Twitch, Lele Adani è tornato su Inter-Juve dove i nerazzurri sono stati raggiunti in extremis per un rigore molto discutibile. "Quella con la Juve è una partita dove l'Inter ha qualche responsabilità nella gestione dell'ultima mezzora. Doveva far di più perché la Juve è in questo momento in difficoltà. Se almeno ti mettevi in condizione di ripartire, diventava meno evidente la sofferenza. In area di rigore può accadere quello che ha fatto Dumfries. Io l'Inter me l'aspetto migliore con le sue pari grado".