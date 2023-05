Adani: “L’Inter non dribbla, ma è la squadra che passa meglio il pallone. Derby? Dico Milan”

Daniele Adani, durante la puntata odierna della "Bobo TV" in onda su Twitch, ha analizzato il momento dell'Inter in vista della semifinale di Champions League contro il Milan: "Questi sono i 20 giorni migliori della gestione Inzaghi. L'Inter non dribbla: ricordate quando si diceva che non è stato preso Dybala, è stato dato via Sanchez, non è stato sostituito Perisic? Però è la squadra che passa meglio il pallone, e che si smarca meglio per riceverlo. Tutti quanti ruotano e si passano il pallone meglio di qualsiasi altra squadra. Quando l'Inter è centrata palleggiano il portiere, i 3 difensori, gli esterni, gli interni, le punte... Sa che questa è la sua forza, non arrivare all'uno contro uno: quando è così non ha paura ad andare indietro ogni volta. Ha fatto quasi 3 minuti di tenuta del pallone: nemmeno il Manchester City fa così, a un certo punto ha chi fa la giocata. Invece l'Inter torna indietro anche 8 volte.