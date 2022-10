Adani: “Inter, Mkhitaryan valore aggiunto. Brozovic è unico. E Lukaku…”

"I cross di Dimarco sarebbero stati perfetti per Vieri, erano dei regali, dei capolavori. L'Inter ha avuto problemi in questo mese anche perché non ci sono stati Lukaku e Brozovic, pur sottolineando le cose fatte bene da Calhanoglu nella costruzione, voglio sottolineare le cose fatte bene, da interno, di Mkhitaryan che può entrare nelle rotazioni dei tre interni con Calhanoglu e Barella. La performance è di livello, Mkhitaryan è un valore aggiunto, Brozovic è un valore unico, anche Barella ha raggiunto un livello altissimo"