Adani: “Così l’Inter ha ritrovato il suo gioco. Nei momenti clou il Napoli…”

L'ex difensore Lele Adani ha parlato così dell’Inter di Simone Inzaghi dopo la vittoria col Verona e non solo

A Rai Sport su 90° minuto, l’ex difensore Lele Adani ha parlato così dell’Inter di Simone Inzaghi dopo la vittoria col Verona e non solo: “L’Inter ha trovato la vittoria, ma soprattutto ha ritrovato il gioco. La partita vinta a Torino con la Juve ha ridato entusiasmo alla squadra. Con Brozovic, due partite e due vittorie. Ritrovate geometrie e ritmo, un primo tempo così si era visto solo nel derby poi perso. L’Inter così si ricandida prepotentemente per il titolo.

Per il Napoli è l’ennesimo appuntamento fallito in un momento cruciale. La Fiorentina ha meritato la vittoria. Il Napoli 5 su 6 le ha perse in casa, un mese fa era successo col Milan. Quando deve fare il salto di qualità, la squadra non lo fa. La prestazione è negativa, la rincorsa al primo posto ha subito una brusca frenata”, le parole di Adani.