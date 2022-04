Adani: “Inter nervosa, a Bologna molto male dopo l’1-1. Milan primo con merito”

Intervenuto ai microfoni della BoboTV in diretta su Twitch, Daniele Adani ha parlato così dell'Inter a Bologna

"Un errore ha condizionato la partita, influisce sul campionato ma l'analisi va fatta sulla partita. L'Inter ha iniziato dominando, come aveva fatto con la Roma. L'Inter ha fatto 25' giocando da sola, ha fatto molto bene. Era in totale controllo e presidio degli ultimi 30 metri avversari. La partita dell'Inter è finita sul gol di Arnautovic. La seconda partita, dopo il gol di Arnautovic, è stata molto negativa. L'Inter ha sbagliato tanto tecnicamente, è stata poco lucida, nervosa e i cambi non hanno dato nulla. Non ha giocato a calcio, poi ha perso perché questo è il calcio. Il Milan ha meno valori assoluti come livello di giocatori ma ha due palle così. Con la Lazio ha vinto con merito, tirando una volta al minuto nel secondo tempo. Con merito il Milan è primo perché con demerito l'Inter ha perso il primato. Con l'aggravante dell'eurogol di Perisic, se esci dalla partita sei costretto a recuperare e non sarà facile a Udine".