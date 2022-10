Adani: “L’Inter ha vinto, ma deve crescere. Non è una squadra credibile per i primi posti”

Nell'ultima puntata della Bobo TV, Daniele Adani non ha risparmiato critiche all'Inter di Simone Inzaghi, nonostante la vittoria dei nerazzurri

"L'Inter ha vinto delle partite che poteva perdere e perso delle partite che poteva vincere. Ma, in generale, non è una squadra credibile per i primi 2-3 posti della classifica. Il Sassuolo ha giocato meglio e meritava qualcosa di più. L'Inter ha vinto, ma deve crescere".