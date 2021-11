Adani: “L’Inter probabilmente passerà il turno ma la Juve ha più chance di andare avanti”

Intervenuto ai microfoni della BoboTV in diretta su Twitch, Lele Adani ha parlato di Conte al Tottenham e di Champions League

"Conte aspettava lo United ma la chiamata non è arrivata. Non ha avuto queste richieste dai top club, probabilmente non l'hanno ritenuto idoneo come attitudine, idea, carattere, anche se non so tutti gli incastri possibili quando era all'Inter e poi ha rotto. Anche se c'è da dire che non ha mai fatto bene in Champions Antonio. Inter in Champions? Nei primi anni, dopo che non è andata in Champions, ha fatto fatica e si è dovuta abituare. L'Inter ha fatto un po' di abitudine, probabilmente passerà il turno e la vedremo cammin facendo dagli ottavi in poi nel caso, ma la Juve ha la rosa più forte ed è l'italiana che le chance maggiori di andare avanti".