Adani: “Inter col pilota automatico, va a 60 km/h. Pochi terzini come Dimarco, Lautaro leader”

“L'Inter non è solo la più forte come autostima e rotazioni, ma gioca anche bene adesso secondo me. Non so se è una squadra che come prima caratteristica ti conquista per il gioco, ma non si può dire che non gioca bene. Bastoni ha messo quattro palle gol. E poi quanti terzini sinistri al mondo sono più forti di Dimarco? Secondo me pochi. Certamente deve migliorare, non tutti sono Maldini...".