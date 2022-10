Adani: “Chi ha scelto Lukaku e non Dybala? Perchè dar via Sanchez? L’Inter…”

Daniele Adani, in diretta su Twitch nel corso della puntata odierna della "Bobo TV", non ha risparmato critiche all'Inter: "La conoscenza dettagliata dei problemi non arriva perchè non viene comunicata. Non vedo una comunicazione adeguata, che fa chiarezza. Una cosa è certa: se tu parli in giro, nessuno ci sta capendo un c...o. Io dico questo: l'Inter ha preso Lukaku pensando di risolvere i problemi, ma secondo me non è stata per niente creativa sul mercato. Quando è stato scelto Lukaku, non è stata valutata la crescita e il rinnovamento di stimoli e di idee, che invecchiano velocemente nella vita e nel calcio. Dybala è un giocatore che era da prendere, e non è stato preso. Chi ha scelto Lukaku e non Dybala? Non è arrivata questa certezza. Inzaghi? Non c'erano i soldi per entrambi? C'era ancora Sanchez? Perchè è stato dato via Sanchez? Uno che dribblava, ed era una soluzione dentro la partita. Sanchez ha portato trofei, quelli veri: ha contribuito alle due coppe , e anche lo scudetto dell'anno prima. Non andava d'accordo con qualcuno? Guadagnava tanto? Il suo posto serviva Dybala, che poi non è arrivato? Si poteva fare a meno di Dybala, ma il campo dice diversamente.