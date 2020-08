Adani: “Inter, Conte non avrà tralasciato nulla. E’ uno che nei cuori dei suoi giocatori…”

E’ la partita più importante dell’anno per l’Inter di Antonio Conte, che a Dusseldorf si gioca l’accesso alla finale di Europa League affrontando lo Shakhtar Donetsk. Lele Adani, ex difensore nerazzurro, ha presentato così la partita:

“Mi aspetto qualità e proposte, quello che serve per arrivare in finale. Conte? Nella forma è molto carnale, passionale, intransigente. L’analisi, di conseguenza, la trasporta dentro la testa e il cuore dei giocatori. Non sarà stato tralasciato nulla“.

(Fonte: Sky Sport)