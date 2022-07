Adani: “Inter, ecco cosa ha impedito di prendere Dybala e Bremer. Lukaku? Senza Conte…”

«Sì. E mi accorgo, giorno dopo giorno, che stiamo entrando in una stagione unica».

«La preparazione stringata, il via il 13 agosto, lo stop mondiale, la ripresa, le coppe, la volata scudetto. Tutto spezzettato. Guardate Pogba...»

«Si deve operare e starà fuori due mesi. Tornerà forzatamente in forma per il mondiale e la Juve lo riavrà al top l’anno prossimo».

«Parliamo di calcio, dai... La Juve viene da un’annata storta nella quale, pur avendo una rosa competitiva, non ha mai avuto una reale e continua proposta di gioco».

«Stanno segnando il nostro calcio, fuori e dentro il campo. Pioli a parte, Gasperini ha portato l’Atalanta al top, Sarri ha segnato una via nel gioco del Napoli, Andreazzoli ha dato dignità all’Empoli. E la Fiorentina? Senza Vlahovic è andata in Europa grazie ad Italiano».

E all’Inter, no? Negli ultimi dieci anni il club che è costato di più ai proprietari è stato quello gestito da Moratti, da Thohir e da Zhang: 997 milioni di euro spesi in dieci bilanci.

«Nel gioco di Conte il colosso belga aveva un ruolo mortifero. Inzaghi peró ha diversificato lo spartito tattico e Romelu, in condizioni fisiche ottimali, si dovrà adeguare. Vi siete chiesti come mai Lautaro, senza Lukaku, ha giocato la sua miglior stagione?».

«Nel cuore della gente sì. Il calcio è emozione e un talento come quello di Paolo, ovvero il giocatore in attività che ha vinto più scudetti, può far sognare la Città Eterna».