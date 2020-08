Adani: “L’Inter potenziale vincitrice dell’Europa League: stagione finita in crescendo”

Intervenuto ai microfoni de Il Giorno, Lele Adani, ex difensore e oggi opinionista a Sky Sport, ha parlato così delle prestazioni delle squadre italiane nelle competizioni europee: «Sono state le due squadre che hanno raccolto quello che hanno meritato. In Europa devi dimostrare, attraverso le prestazioni, il coraggio, la voglia di essere protagoniste. L’Atalanta in campionato è la squadra con più identità, in Europa fino al 90′ ha coltivato l’idea della semifinale. Senza queste peculiarità non arrivi nemmeno a immaginarla. L’Inter credo abbia dimostrato di poter finire in crescendo. Al di là di qualche calo di forma ha lottato per le prime posizioni in Italia, mentre in Coppa in questa fase ha finora vinto meritatamente».

La squadra di Conte può vincere l’Europa League?

«Le quattro semifinaliste hanno meritato di essere lì. Lo Shakhtar è una squadra non facile, con un grado di esperienza e sinergia superiore al Bayer. Però Inter, Manchester United e Siviglia sono tutte potenziali vincitrici».