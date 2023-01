Adani: “Inter? Vinto di misura col Verona, ma le prestazioni sono modeste”

Le parole dell'ex calciatore: "L'Inter ha vinto lo scudetto due anni fa, ha una rosa che dovrebbe consentirgli di stare più in alto"

Intervenuto negli studi di Rai Sport, Lele Adani, ex calciatore, ha parlato così della vittoria dell'Inter di ieri contro il Verona: "L'Inter ha vinto di misura col Verona però le prestazioni sono modeste: ci sono errori individuali e di reparto. Il ritmo cala, la squadra entra ed esce dalla partita: ha vinto lo scudetto due anni fa, ha una rosa che dovrebbe consentirgli di stare più in alto. L'Inter deve sempre fare qualcosa in più: ha vinto una partita simile a quelle vinte dalla Juve, ma essendo la rosa più forte con i bianconeri, deve sempre pensare di fare di più".