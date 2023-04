Adani: “Allegri? Inzaghi è Cruyff. Far arrivare Inter sesta? Agnelli si rivolta nella tomba”

Intervenuto ai microfoni della BoboTV su Twitch, Lele Adani ha parlato così di Inter-Juventus di Coppa Italia: "Andare in finale di Coppa Italia era un'ambizione per la Juventus: una serata che chiamava calcio, in Inghilterra c'era City-Arsenal, il mondo aveva City-Arsenal o Inter-Juve. Come si può cominciare così la partita? Parlo della Juve. Le statistiche negative abbondano, questa Juventus è disconnessa alla sua storia, al suo valore, sono finite le sue scuse"

"Io 4 anni fa ho sollevato il dubbio su Allegri, un mese prima del suo esonero: da lì Allegri non è più tornato, è stato maleducato e non ha argomentato. E' questo il problema, non ha argomentato allora e non argomenta oggi. Lì veniva da un ciclo vinto ma io sentivo che c'era qualcosa da fare. Chi non argomenta, se non ha valori, perde la testa. Allegri da 4 anni non ha fatto una cosa giusta, su 8 obiettivi in due anni ne ha falliti 7 e gli è rimasta l'Europa League. Non si può pensare a risultati così, in confronto Inzaghi è Cruyiff. Un tiro contro l'Inter in 90', non si può fare. E ultima cosa: 'li facciamo arrivare sesti'? E' questo l'obiettivo della Juventus. Gianni Agnelli si rivolta nella tomba"