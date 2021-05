Adani: “Dirigenza Inter ha scelto Inzaghi per il 3-5-2? Un cagata”

Durante la Bobo Tv, l'ex difensore dell'Inter Lele Adani ha parlato dell'addio di Conte e dell'arrivo di Simone Inzaghi

"Qualsiasi allenatore ha un suo modo di lavorare in campo e di stare fuori dal campo. Ci sono due modi di lasciarsi o bene o male. Nell'aspetto calcistico il lavoro di Conte convince, poi però rompe e se ne va. Meglio rompere prima che fare un percorso senza convinzione, così sembrava anche lo scorso anno. Giusto o sbagliato è meglio lasciarsi. Dove va? Ha tante caselle. Al Psg Conte non può far fare quello che ha fatto fare a Lukaku e Lautaro. Inzaghi ha portato entusiasmo nella piazza a Roma. Se fosse il 3-5-2 il motivo della scelta sarebbe una cagata. Se la lungimiranza della dirigenza dell'Inter porta a prendere Inzaghi per il il 3-5-2 sarebbe troppo limitativo. Se quei giocatori possono giocare solo in un certo modo, di che parliamo?".