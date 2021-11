Adani sull’Italia: “Tra 4 mesi tutti col fucile puntato su Mancini. La cosa peggiore è che…”

Intervenuto alla BoboTV in diretta su Twitch, Daniele Adani ha parlato così dell'Italia dopo il pareggio contro l'Irlanda del Nord

"La cosa peggiore è dimenticare la magia del calcio e l'emozione che ti dà il calcio, 4 mesi fa gioivamo da pazzi ma quella magia non accade ogni volta, attenzione. Fra 4 mesi, non cambia. Non ci nasce Lewandowski o Benzema. Siamo sempre questi di giocatori, Lucca sta facendo in B e in Under 21 deve essere l'iniziato a salvare l'Italia? Dalla B alla Nazionale ce ne passa. Oggi c'è Joao Pedro. Non c'è bisogno di forzare, Mancini li valuterà. Ora abbiamo un'opportunità, questo nostro movimento deve picchiare forte. Fra 4 mesi, tutta l'Italia piglia il fucile ma Mancini non può fare miracoli in 3 giorni. Servono stage o giorni in cui i giocatori condividono momenti insieme. Ci servirà la volontà di club, giocatori, Federazione di spingere e sostenere Mancini o dicono a Mancini di fare un altro miracolo? Difficile che Mancini faccia quello che ha fatto quest'estate".