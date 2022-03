Adani: “La Macedonia arriverebbe decima in Serie B, è mancato il gol. I club avrebbero dovuto…”

Intervenuto su Twitch alla BoboTV, Daniele Adani ha parlato così dell'Italia dopo la disfatta con la Macedonia

"Sarebbe stato opportuno che i club e la Lega contribuissero ad una preparazione più adeguata. Noi l'abbiamo detto prima, anche questo ha influito nella partita. Cosa manca all'Italia? Dall'autunno, c'è mancata la conclusione. Prima di parlare di movimento, di critiche, di parole a caso. È mancata la conclusione, Dimitrievski non ha mai dovuto parare. La Macedonia non ha fatto un tocco in area di rigore dell'Italia. È mancato il tempo, abbiamo avuto 40 occasioni ma il portiere non ha parato. L'Italia non ha mai avuto problema a giocare a calcio, l'idea di Mancini è buona, sana, ha vinto l'Europeo sbalordendo il mondo. Se tu non eserciti, accade quello che è accaduto ieri. Nonostante un buon atteggiamento anche nel pre-partita e un approccio corretto, la Macedonia arriva decima in Serie B in Italia, non abbiamo fatto fare una parata al loro portiere. Con la Svezia era un disastro, qua abbiamo il calcio in Italia 8 mesi fa con la vittoria dell'Europeo. Non vuol dire che non è un fallimento, 7/11 erano gli stessi di luglio".