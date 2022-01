Adani: “La Juve prenda esempio dall’Inter. Non è detto basti Vlahovic”

Il pensiero di Lele Adani sul colpo Dusan Vlahovic in casa Juventus e sulla corsa verso la prossima Champions League

Il pensiero di Lele Adani sul colpo Dusan Vlahovic in casa Juventus e non solo. Così il noto giornalista ha parlato dell'ormai imminente arrivo dell'attaccante a La Gazzetta dello Sport: "La Juventus aveva già una rosa da primo posto e con Vlahovic ha fatto il colpo più “rumoroso” e ricco di questa sessione di calciomercato. Basterà per rimontare e arrivare nelle prime quattro? La domanda da fare, piuttosto, è perché non sia già almeno in zona Champions. Stiamo parlando della squadra con: il monte ingaggi più alto; l’allenatore più pagato; la rosa con più nazionali; i singoli che hanno vinto di più in carriera. Eppure è dietro, e non per caso, non solamente all’Inter, ma anche a Napoli, Milan e Atalanta .

Il perché non andava, e non va, cercato nel parco giocatori, ma nella proposta di calcio che si è vista finora. Se questa non cambia, non è detto che Vlahovic da solo colmi il gap che si è formato nei primi mesi di campionato con le altre. Anzi, diventa pure difficile pensarlo. Va detto, però, che il centravanti serbo è uno di quei calciatori che spostano, trascinano e danno entusiasmo. La Juve dovrebbe prendere esempio da quello che ha fatto l’Inter da novembre a oggi: dopo il gol di Zielinski a San Siro, Simone Inzaghi era a -10 dalla vetta. Oggi è potenzialmente a +7. I bianconeri sono staccati, ma per rosa e spese non possono rifiutarsi di puntare addirittura allo scudetto, sognando un’incredibile rimonta. Per questo motivo, Milan e Atalanta potrebbero rischiare un po’ di più del previsto a confermarsi nelle prime quattro. Metto sia i rossoneri che i nerazzurri un gradino sotto al Napoli, che al completo per me è al livello anche dell’Inter e non lo vedo proprio fuori dalla prossima Champions".