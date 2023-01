Adani: “Juve seconda, non una questione di gioco. Quello che gli mancava…”

«Nonostante le vittorie la Juventus è a -7 dal Napoli. Per me ha meritato con l’Udinese, perché ci ha provato di più. Basterà? Per me ovviamente no». Lele Adani , sulla Bobo TV, ha parlato del percorso che ha portato i bianconeri al secondo posto in classifica, subito dietro la formazione di Spalletti.

Per l'ex centrocampista non è una questione di bel gioco: «Credo che la Juve abbia vinto queste partite perché ha anche rischiato di perderle, quella con la Cremonese come quella con l'Udinese. Ha dimostrato di essere cattiva, cinica. Non ha qualità e sviluppo e cattiveria e questo non si era visto per un anno e mezzo».