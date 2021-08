Adani: “Juventus nettamente più forte delle altre. Serie A depotenziata, Conte…”

Intervenuto alla BoboTV in diretta su Twitch, Daniele Adani ha commentato così la prima giornata di campionato

"Questo è un campionato depotenziato, il miglior portiere va via, il miglior centrale, Romero, va via, il miglior esterno, Hakimi, il miglior centrocampista, De Paul, con tutto il rispetto per Kessié e Barella è andato via, il miglior attaccante, Lukaku, è andato via. E poi l'allenatore, Conte, che ha portato a vincere una squadra che non vinceva da undici anni, il miglior giovane allenatore, De Zerbi, non c'è più. Apparentemente non è un campionato intrigante, può diventare interessante più avanti. La Juve è nettamente più forte di tutti, ieri la Juve ha messo Kulusevski, Chiesa e Ronaldo con Dybala in campo ma ha ragione Sarri: è difficile valutare le squadre adesso, in Inghilterra e Francia adesso ci sono 20 gradi in meno, qui invece fa caldo. E poi c'è il mercato"