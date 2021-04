Adani: “Lukaku-Conte? Nessuno mi toglie dalla testa una cosa. Gioco Inter? Anche Allegri…”

Intervenuto negli studi di Sky Sport, Daniele Adani ha parlato così a '23' dell'Inter e del modo di giocare

"Nel campionato italiano non necessariamente serve il bel gioco, la Juve di Allegri ha vinto senza un gioco brillante. Bisogna però dividere l'opinione tra Italia ed Europa: l'Inter di Conte è cresciuta in ogni aspetto, vincerà lo scudetto da quando ha messo Eriksen titolare. Eriksen e Conte sono Due grandi che si incontrano sui binari, Conte ha detto 'Metto Eriksen ma mi serve anche qualcosa di quantità e sacrificio'. Le punte, poi, sanno anche di doversi sacrificare per poi avere le 4/5 azioni tipiche di Conte, l'Inter vincerà il campionato con il miglior attacco probabilmente".

L'anno scorso l'Inter arrivò in fondo in Europa League

"L'Inter dovrà cercare i quarti di Champions, l'Europa League è un'altra cosa. L'Europa League poi è stata giocata a campionato finito. E' stata perfetta in un mini-torneo, ha ritrovato qualità come Bastoni e Barella, hanno dimostrato lì i giocatori che sono adesso. Lukaku e Lautaro fanno la differenza a modo di Conte, le giocate sono anche piacevoli, efficaci, intense e mentalizzate per arrivare fino in fondo nel pensiero di Conte".