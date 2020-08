Adani: “Lukaku tutto di Conte: ha cancellato Icardi. Inter, coppia d’attacco straordinaria”

Lele Adani, ex difensore e oggi opinionista, intervenuto negli studi di Sky Sport, ha parlato così dopo la vittoria netta dell’Inter sullo Shakhtar Donetsk: “L’Inter ha una coppia d’attacco eccezionale, straordinaria. Nel campionato non c’è rimpianto, arrivare seconda è stato un grande obiettivo. L’Inter mi ha fatto impressione e continua ad essere un crescendo: questa squadra non va toccata nel come svolge i movimenti, nel come attacca e come si compatta. Sa conoscere perfettamente l’avversario: è bella da vedere oltre che efficace. Lukaku è tutto di Conte: è la prosecuzione del suo pensiero, ha lottato per averlo. Ha cancellato Icardi sportivamente, non era facile. E’ anima del gruppo, è mente e cuore: è tutto. E’ il Conte-pensiero in campo: è il più importante della squadra, i 33 gol sono la cosa meno importante. E ha migliorato anche Lautaro, fanno da Dio quel movimento. Conte preparerà la finale nello stesso modo in cui giocherebbe col San Donato: lavora sul quotidiano, l’approccio è sempre lo stesso. Conta solo la vittoria”.