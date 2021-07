Adani: “Lukaku nella top 11 degli Europei? Non ha fatto meglio di CR7. E Kane…”

Intervenuto alla BoboTV su Twitch, Daniele Adani ha parlato così dell'Europeo di Romelu Lukaku con il suo Belgio

"Lukaku? Ho visto il suo match contro il Portogallo, non fa bene quella partita lì. Cristiano Ronaldo, secondo me, non ha fatto meno bene di Lukaku nell'Europeo, non sarei così sicuro di tenere Lukaku nella top 11. E poi c'è anche Kane. I primi 25' di Kane contro l'Italia sono stati di alta e altra categoria".