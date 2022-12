Adani: “Lukaku ha sentito il peso del fallimento del Belgio. La verità è che…”

In diretta alla Bobo TV su Twitch, l’ex difensore Lele Adani ha parlato così dei Mondiali in corso in Qatar

Alessandro Cosattini

“È finito il ciclo del Belgio, di quei ragazzi che hanno fatto il percorso insieme. Ieri la verità è che ha sbagliato 4 gol Lukaku, che deve farli tutti. Ma ieri il Belgio meritava di vincere e dunque di passare il turno. Il Belgio è arrivato logoro come gruppo, si è visto anche nelle dichiarazioni dei giocatori, la Croazia è più vecchia del Belgio. Di certo ieri era il canto del cigno della squadra. Ieri vedevo Lukaku piangere e abbracciare Henry, sentiva il peso del fallimento per i 45 minuti di ieri. Erano davvero gol facili per lui”, le sue dichiarazioni.