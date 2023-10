Adani: “Lukaku? È sembrato tradimento umano. Lautaro profondamente deluso”

Lele Adani, sul canale Twitch della Bobo Tv, ha parlato di Lukakue di quanto è successo questa estate con l'Inter. «Molte volte ci sono vedute diverse con tecnico o società o si hanno comportamenti che vengono strumentalizzati dai media e non si arriva alla verità. Ma i compagni hanno detto che non gli ha più dato risposta. È sembrato un tradimento umano. Lautaro ha detto che non gli ha più risposto al telefono, si è mostrato sinceramente deluso. Per chi sa cosa è nello spogliatoio è triste», ha detto l'ex calciatore nerazzurro.