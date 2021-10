Adani: “Lukaku era dentro al progetto Inter, Tuchel deve fare questo con Rom”

L'ex difensore, ora opinionista, alla Bobo TV su Twitch ha detto la sua sui primi mesi di Lukaku al Chelsea

In diretta alla Bobo TV su Twitch, l’ex difensore e ora opinionista Lele Adani ha parlato così di Romelu Lukaku: “Osimhen partiva quasi da 0, Spalletti lo plasma, lo crea, non lo rinnova. Lukaku al Chelsea va rinnovato, perché era dentro all’Inter. Cambiare un grande è più difficile che farlo crescere, questa è la sfida di Tuchel. La stessa che ha vinto Guardiola più volte coi giocatori. Lukaku è il perno della squadra, dai suoi movimenti dipende tutta la squadra. È una grande sfida e il Chelsea è primo in Premier, questo va detto. Pensa che lavoro, che allenatore, nelle difficoltà la squadra è diventata grandissima. La sfida Lukaku è affascinante, sicuramente, Romelu deve impegnarsi”.