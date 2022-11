Adani: “Mkhitaryan? Inzaghi non cambia i ruoli. E l’Inter è la squadra che più di tutte…”

"L'Inter ha gestito bene la partita con la Sampdoria, con Calhanoglu davanti alla difesa l'Inter ha messo dentro un altro titolare che è diventato Mkhitaryan. L'Inter è la squadra che più di tutti sa cambiarsi le posizioni, reparto con reparto, si abbassa la punta, si allarga l'altra punta perché lo fa bene Dzeko. L'Inter riesce attraverso il gioco, la costruzione, a trovare quelle sensazioni che ha avuto per lunghi tratti l'anno scorso. La scelta di tutti i giocatori è fatta per costruire qualcosa di pericoloso, questa è l'Inter che gioca, tutti sono coinvolti, tutti propongono, ora Correa fa gol, Lukaku è entrato col Plzen e ha fatto gol"

Mkhitaryan trequartista?

"Secondo me Inzaghi può fare staffette prestabilite ma raramente cambierà ruolo ai giocatori. Brozovic fa quel ruolo e basta, le punte fanno le punte e basta. Dzeko-Lautaro, Correa-Dzeko, Lukaku-Lautaro ma non vedo Mkhitaryan dietro una punta sola. L'Inter è tornata ispirata anche con la titolarità di Dimarco, Gosens parte dietro sempre, forse anche troppo dietro. Dzeko ha fatto bene anche quando non c'era Lukaku. Anche Barella e Bastoni, l'Inter sta tornando, è in ritardo ma quando vedi giocare l'Inter, la vedi creare. Due mesi fa non bastava, ora produce molto"