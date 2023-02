Adani: “Napoli al top ma non dobbiamo smettere di analizzare il fallimento delle altre”

"Non dimentichiamo una cosa: con piacere, felicità e orgoglio italiano diciamo che il Napoli è la squadra più bella del mondo per quello che ci fa vedere, sembra di andare al cinema e al circo, raramente abbiamo provato sensazioni così ma non dobbiamo smettere di analizzare il fallimento degli altri, il Napoli sembra che gareggi con nessuno. Il campionato che è finito a febbraio deve farsi delle domande"