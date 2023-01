Adani: “La Juve non ha costruito nulla in un anno e mezzo. E mi chiedo…”

“Juve tornata? Io mi chiedo dov’è stata per un anno e mezzo invece. La Juve è rappresentata dalle otto vittorie di fila, quella è. Il percorso della squadra lo abbiamo visto col Napoli. La Juve non ha costruito niente in un anno e mezzo, è stata Napoli 5 e Di Maria 1. Né organizzazione né pressione, la Juve è stata tenuta a galla da un giocatore di un’altra categoria che appunto è Di Maria. E mi chiedo: qual è il senso di tutti gli 1-0 di fila? Perché fa solo 1-0? Il percorso non c'è e lo abbiamo visto a Napoli”, le sue parole.