Adani, pronta una nuova avventura in tv: ecco dove approderà l’ex Inter

Lele Adani, ex calciatore dell'Inter, è pronto ad una nuova avventura da opinionista e commentatore dopo l'addio a Sky

Dopo l'addio a Sky a fine dello scorso campionato, Daniele Adani è pronto ad una nuova avventura come opinionista e commentatore in tv. Secondo quanto riporta TV Sorrisi e Canzoni, infatti, l'ex Inter dovrebbe approdare a 90° Minuto, programma storico di Rai Due che va in onda la domenica alle 18.25. Scrive la rivista: "Ex calciatore di Inter, Fiorentina e Brescia, per tanti anni Adani è stato tra i più apprezzati commentatori di Sky. Lele dovrebbe affiancare il conduttore Marco Lollobrigida già da domenica 26 settembre o, al più tardi, da domenica 3 ottobre".