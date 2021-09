Adani in Rai? Paola Ferrari: “Ci uscirei a cena. Ma smentisco categoricamente”

La nota conduttrice della tv di Stato smentisce l'indiscrezione sull'approdo a Novantesimo Minuto dell'ex giocatore

Da ieri circola in rete la notizia secondo la quale Lele Adanipotrebbe approdare a 'Novantesimo minuto', programma di RaiSport. Il centrocampista, che per lungo tempo è stato opinionista di Skysport, commenta quanto accade nel calcio italiano sulla Bobo TV, con i suoi ex compagni, e spesso rilascia interviste a vari media. Ma non ha un unico canale sul quale commenta le partite. Lo ha fatto per anni nella nota tv satellitare e non era solo un opinionista ma anche una seconda voce durante le telecronache.