Adani: “Roma ko, ma Mourinho ha detto una cosa che mi è piaciuta molto”

Ecco le dichiarazioni dell'opinionista alla Bobo TV su Twitch dopo il ko di ieri dei giallorossi nel derby con la Lazio

Alla Bobo TV su Twitch, l'ex difensore Lele Adani ha parlato così di José Mourinho e della sua Roma dopo il ko nel derby di ieri: “La cosa che mi è piaciuta di Mourinho nel suo carisma è stata questa: ha risposto che non è preoccupato per i gol subiti, ma è contento perché si fa calcio nella sua Roma. Non pensa a cosa va male per contenere, pensa ad attaccare. Lui non perde la sua natura, vuole cercare di vincere, nonostante la sconfitta. I giocatori si sentono coinvolti nel progetto, poi puoi vincere o perdere, ma si divertono”.