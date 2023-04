Adani: “Ronaldo il Fenomeno il miglior centravanti della storia per un motivo”

Nel corso dell'intervista concessa ai microfoni di LeoVegas.news, Lele Adani si è soffermato per qualche minuto anche sulla figura di un suo ex compagno di squadra. Uno assolutamente non come gli altri, ma probabilmente il migliore di tutti: Ronaldo il Fenomeno. L'ex difensore nerazzurro ha spiegato perché quel soprannome sia così azzeccato: