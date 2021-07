Adani: “Rottura con Sky? Ho parlato con altre realtà, la passione non si è spenta”

Intervistato dal Corriere della Sera, Lele Adani ha parlato a tutto tondo dei suoi progetti futuri dopo la rottura con Sky Sport

«L’opinione deve essere forte, chiara, deve interessare, come fu quella volta con Max, non possiamo giocare ogni volta per lo zero a zero. Nessuna provocazione dunque. Guardiola da sempre, poi Flick, Tuchel recentemente e appunto Mancini hanno mostrato la via: si vince e si conquista la gente — soprattutto i giovani — attaccando, imponendosi con coraggio, credendo nel talento. E la rosa della Juve sarà certamente di valore alla fine di questo mercato...».