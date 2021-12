Adani: “Brozovic sacerdote che predica ma Dzeko è incredibile. Da Conte a Inzaghi…”

Intervenuto ai microfoni della BoboTV in diretta su Twitch, Daniele Adani ha parlato così di Inter e di alcuni singoli

"Il sacerdote, Brozovic, predica. Ha una parola e un modo di divulgare il verbo come nessuno, Brozovic è interditore, costruttore, si allarga, tocca tanti palloni, fa tanti km, quello che guida la baracca. Dà ritmo. Ma con Calhanoglu, Brozovic ha anche più licenze di andare più avanti. L'attaccante, Dzeko, non è guidato, sente il gioco. Sente il giusto, sa quello che deve fare e sa valorizzare la scelta del compagno. L'Inter è riconosciuta forte, ora l'aspettano ma con la Roma non ha avuto problemi neanche contro una squadra chiusa. Dzeko è talmente intelligente sul gol di Dumfries che si toglie, i centrali non seguono perché Dzeko non attacca e lasciano spazio a Dumfries. Dzeko è una cosa incredibile".