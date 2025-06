Intervenuto sul canale Youtube di Viva El Futbol, Daniele Adani ha commentato così la scelta dell'Inter di puntare su Chivu

Matteo Pifferi Redattore 19 giugno 2025 (modifica il 19 giugno 2025 | 15:46)

"La scelta deve essere legata alla ricerca, io scelgo e prendo una direzione. Oppure, ho una direzione in testa, chi scelgo? Onestamente non l'ho capita e non parlo di qualità né di Chivu che mi sembra bravo, serio e appassionato e che conosca bene il mondo Inter. Qualche giocatore deve essere preso, altri devono andare via, parlo di un percorso logico e condiviso che non mi sembra ci sia stato"

"L'analisi deve essere ricondotta a qualche settimana prima di arrivare a capire l'allenatore giusto e come sceglierlo. Mi faccio una domanda: lo stato maggiore dell'Inter era preparato o no all'uscita di Inzaghi o doveva aspettare il 90' di PSG-Inter? Se era preparato, poteva muoversi prima. Non dico fare telefonate ma sondare il terreno e sviluppare le idee. La squadra va migliorata e ringiovanita ma va fatto per gradi, per permettere a Chivu di potersi esprimere. L'Inter nei 4 anni di Inzaghi ha avuto un'identità forte, forse non ha raccolto tanto in Italia ma è sempre stato competitivo sempre ed ha raggiunto due finali di Champions su tre"

"Dopo la finale mi è sembrato tutto un po' improvvisato, l'Inter ha bisogno di trovare un allenatore, l'Internazionale che deve vedere chi c'è libero, chi può essere liberato, le condizioni per liberare Fabregas dal Como e De Zerbi dal Marsiglia, questo non mi è sembrata una grande ricerca. Se, a livello calcistico, i dirigenti dell'Inter, che hanno dimostrato di essere preparati e lungimiranti nel rapporto costo-valore e nello scegliere una strada, se questo porterà performance, visione lo vedremo. I dirigenti hanno la mia fiducia ma il percorso che ha portato alla scelta di Chivu mi è sembrato confusionario e non visionario, pur riconoscendo a Chivu la passione per il mestiere e l'impatto positivo a Parma"