Adani: “Scudetto? Dico Juventus per diversi motivi. Per me è la più forte”

«Dico la Juve, per diversi motivi. Per me è la più forte e ancora non ha finito di operare sul mercato. Non ha due giocatori forti per reparto ma due nazionali. La società ha fatto uno sforzo per aumentare il valore della rosa che ha quasi il doppio del monte ingaggi del Milan che ha vinto lo scudetto. Ha fatto uno sforzo già a gennaio per uno dei centravanti più ambiti come Vlahovic, ha preso l’ala più forte del decennio, Di Maria. Ha ripreso Pogba che starà fuori un po’ ma si ristabilirà e farà la differenza. Ha preso Kostic che è uno dei migliori esterni d’Europa, ha rimpiazzato De Ligt con Bremer. Forte nei titolari, forte nei ricambi, e ora pure arrabbiata, ha voglia di riscattare una annata deludente. Gli stessi giocatori hanno detto che puntato allo scudetto, e non bluffano».