Adani: “Scudetto? Inter la più attrezzata. Ma la Fiorentina può batterla se…”

Le parole dell'ex calciatore: "La pressione a tutto campo del Torino, dopo l'impegno di coppa, ha tolto energie all'Inter"

Intervenuto ai microfoni del Corriere Fiorentino, Daniele Adani, ex calciatore, ha parlato così in vista della sfida di sabato sera tra l'Inter e la Fiorentina: «La Fiorentina non può esimersi dal pressare. L'Inter cerca sempre il palleggio e la squadra di Italiano, come ha fatto il Torino, deve aggredirla a costo di accettare l'uno contro uno in difesa. Chiaramente l'attenzione in difesa deve essere massima, perché la bravura degli attaccanti dell'Inter è massimale. Quindi serviranno pressione e attenzione nei duelli. Nelle sfumature. Nei dettagli. E poi la Fiorentina non deve rinunciare a fare il suo gioco, tenendo il ritmo alto con personalità di palleggio e cercando di combinare con gli esterni».