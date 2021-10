Adani: “Scudetto? Rosa Juve la più forte ma non c’è un motivo perché non possa vincere il Napoli”

Intervenuto alla BoboTV in diretta su Twitch, Lele Adani ha parlato così della corsa allo Scudetto e di Inter, Napoli e Juve

"La rosa più forte è della Juve, chi ha vinto l'anno scorso ha acquisito consapevolezza e può lottare per lo scudetto ma il matrimonio Napoli-Spalletti è già vinto in partenza ed è un'altra cosa, la squadra è forte e non ha punti deboli e ha messo dentro un giocatore forte e insperato come Anguissa. E c'è da notare la crescita di Osimhen, non c'è un motivo per cui il Napoli non possa ambire allo scudetto. Il Napoli è fatta per provare a vincere lo Scudetto".