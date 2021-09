Adani: “Skriniar, che crescita: questa sua ‘esagerazione’ fa capire tutto”

Lele Adani elogia la crescita del difensore nerazzurro, protagonista di un grande avvio di stagione con Inzaghi in panchina

In diretta alla Bobo TV su Twitch, Lele Adani ha parlato così della crescita di Milan Skriniar in questo avvio di stagione con Simone Inzaghi sulla panchina dell'Inter: "Skriniar ora con Inzaghi entra nell’azione offensiva dell'Inter, a costo anche di esagerare, è sicuramente motivo di crescita questo fattore. I centrali conducono palla oggi e Skriniar oggi lo fa, prima non lo faceva".