Adani svela: “Ieri tifosi Inter clamorosi: quando Skriniar è stato espulso hanno…”

Così l'ex calciatore: "Se il rinnovo non è stato fatto prima a cifre più che sufficienti per uno come Skriniar, non si può fare ora"

L'agente cerca di far sembrare immacolato il ragazzo, che non sta facendo una bella stagione. L'Inter ha sbagliato nella prima fase, lui non ne vuole più sapere: quello che si potrà fare è un'incognita. Non è nell'interesse di Skriniar andare via adesso. Se il rinnovo non è stato fatto prima a cifre più che sufficienti per uno come Skriniar, non si può fare ora: l'Inter ha fatto anche troppo. Io non posso svenarmi se non ho le possibilità, se lo fai fai dei pasticci. Se Skriniar non si vuole accordare, amen: gli si fa l'in bocca al lupo e si va avanti".