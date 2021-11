Adani: “L’Inter gioca per lo scudetto, da rimarcare la centralità di Brozovic. Calha…”

Intervenuto su Twitch alla BoboTV, Daniele Adani ha parlato così della vittoria dell'Inter contro il Venezia

"E' già un mesetto che Calhanoglu si sta prendendo il terzo posto da titolare. Merita di essere titolare adesso, l'Inter in questo momento gioca senza difetti. Entra Ranocchia e fa bene, Bastoni centrale fa bene. Dimarco fa bene, le rotazioni sono tutte giuste davanti e dietro. Una squadra solida ma non passiva, sta bene e c'è da rimarcare la centralità è di Brozovic. Fa la differenza anche Perisic, è stata una settimana che completa un percorso di crescita e la squadra arriva per giocare per il primo posto".