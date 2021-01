CdS – Inter, prosegue “l’addestramento” di Eriksen da play: segnali positivi, anche se…

È andato in scena ieri alla Pinetina l’allenamento congiunto tra Inter e Pro Sesto, concluso con un’amichevole (poi vinta per 4-0 dai nerazzurri). Ancora una volta, come scrive il Corriere dello Sport, Antonio Conte ha deciso di provare Christian Eriksen nel ruolo di regista: “Prosegue “l’addestramento” di Eriksen come play basso. Il danese, infatti, si è piazzato davanti alla difesa anche ieri, nell’allenamento congiunto con la Pro Sesto. In campo c’erano sostanzialmente le seconde linee nerazzurre e anche gli avversari non si sono schierati con la migliore formazione. Insomma, test con consistenza da prendere con le molle, ma l’ex-Spurs si è mosso bene e ha anche segnato 2 reti“.