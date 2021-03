Accadde oggi: 15 marzo 2005, Adriano demolisce il Porto e trascina l’Inter

Sedici anni fa l'attaccante brasiliano realizzò una strepitosa tripletta nella gara di ritorno degli ottavi di finale di Champions League

Andava in scena 16 anni fa una delle serate più iconiche di Adriano con la maglia dell'Inter: il 15 marzo 2005 l'attaccante brasiliano demolì il Porto nella gara di ritorno degli ottavi di finale di Champions League con una strepitosa tripletta. Classe, potenza, velocità: tutto il repertorio dell'Imperatore nel 3-1 finale che consentì ai nerazzurri di conquistare il pass per il turno successivo dopo l'1-1 della partita di andata in Portogallo.