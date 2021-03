Il triangolo l’aveva considerato: Adriano con entrambe le sue ex senza farle mai incontrare

L'Imperatore torna a far parlare a causa della sua movimentata vita sentimentale

Adriano ha avuto una settimana intensa. Negli ultimi giorni, l'ex giocatore nerazzurro ha venduto la sua lussuosa villa e adesso si torna a parlare della sua vita sentimentale. Attualmente l'Imperatore vive con la sua famiglia in un hotel di lusso, l'obiettivo è trovare una nuova casa nella regione di Barra da Tijuca, più vicino al mare e lontano dal caos cittadino. Ma i queste ore più che della sua nuova dimora, si parla soprattutto della sua vita sentimentale. Secondo quanto riporta il quotidiano Extra, in questo periodo l'Imperatore frequenta contemporaneamente le sue due ex: Micaela Mesquita e Victoria Moreira.