Ex Inter, Adriano vende la sua villa e si trasferisce in un albergo di lusso

Adriano ha venduto la sua lussuosa villa in cui viveva a Recreio, nella zona ovest di Rio. La villa è stata venduta per 1,3 milioni di euro. In attesa di trovare una nuova sistemazione, l'Imperatore ha deciso di alloggiare nella suite presidenziale del Grand Hyatt Hotel dove paga 12 mila euro al mese.