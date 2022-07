L’ag Antonelli: “Inter, avere Lukaku e Dybala non sarebbe il massimo perché…”

Le parole dell'agente di mercato: "Marotta non sapeva come sarebbe finita per Lukaku. Così si è portato avanti per Dybala"

Intervenuto ai microfoni di TMW, Stefano Antonelli, agente di mercato, ha parlato così del mercato dell'Inter: “Marotta non sapeva come sarebbe finita per Lukaku. Così si è portato avanti per Dybala. Per quanto possano competere su tre fronti, avere Dybala, Lautaro e Lukaku non sarebbe il massimo sul piano della gestione. Oggi il ragionamento è: è un plus, o confusione?”.